Gli studi nella nascita di Rinovha

Besozzi, Bianco, Colombari, Giardino, Vernetti, Viganotti

Il nuovo Gruppo, nato dalla visione industriale di Xenon Private Equity, parte dall’aggregazione di Vico, Alm.Eco, Gamma, Marcon, Treviso Ecoservizi e Zatta e conta 300 dipendenti per un fatturato 2025 di € 140 milioni, con l’obiettivo di traguardare € 200 milioni nel 2026 attraverso crescita organica e nuove aggregazioni.

Il progetto valorizza la complementarità delle Società coinvolte, accogliendo all’interno dello stesso perimetro tutte le fasi della gestione ambientale: dall’intermediazione, alla raccolta e trasporto, al trattamento e smaltimento dei rifiuti, il decommissioning industriale fino alle bonifiche complesse, in Italia e all’estero.

Per Xenon hanno agito:

Pavia e Ansaldo per l’acquisizione di Alm.Eco, con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi (in foto), dalla counsel Martina Villa, dall’associate Arianna Bellani e dal trainee Lorenzo Gonfiantini. I venditori sono stati assistiti dallo Studio Legale dell’Avvocato Matteo Borroni.

IPG Law Firm per l’acquisizione di Gamma, con un team composto dal managing partner Marco Pistis, dal socio Ludovico Viganotti (in foto) e dalle associate Isabelle Roccazzella e Carla Alagna. I venditori sono stati assistiti dal Dottor Michele Iori di Law e Tax Consulting.

Giovannelli e Associati per l’acquisizione di Marcon, Treviso Ecoservizi e Zatta con un team composto dal socio Matteo Colombari (in foto), dalla counsel Giulia Contestabile e dal trainee Edoardo Pietricola. I venditori sono stati assistiti dallo studio PCLX di Montebelluna con un team multidiscipilinare composto dai soci Roberto Palumbo, Luca Marotta e Paolo Selvestrel.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per l’acquisizione di Vico con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino (in foto), coadiuvato dal partner Filippo Sola e dall’associate Marina Orlando. I venditori sono stati assistiti da Pavia e Ansaldo con un team composto dal socio Alberto Bianco (in foto), dalla counsel Erica Lepore e dalla trainee Elena Giliberti, in relazione a tutti gli aspetti legali, nonché da Unistudio Corporate Finance, con un team composto dai soci Paolo Ferrari e Paolo Antonini e dalle associate Donatella Adami e Federica Contolini, in relazione a tutti gli aspetti finanziari.

Tikehau Capital ha finanziato il progetto sottoscrivendo un prestito obbligazionario unitranche e mettendo a disposizione ulteriori risorse finanziarie che supporteranno il gruppo in altre acquisizioni. Tikehau Capital è stata assistita da Pedersoli Gattai con un team composto per i profili finance dal socio Lorenzo Vernetti (in foto), dal senior counsel Marcello Legrottaglie e dalla associate Elvira Ricotta e, per i profili tax correlati all’emissione dal senior counsel Alban Zajimai e dalla counsel Valentina Buzzi. Xenon è stata assistita da Pavia e Ansaldo con un team composto dal socio Giuseppe Besozzi, dalla associate Arianna Bellani e dal trainee Lorenzo Gonfiantini.