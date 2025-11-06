Hogan Lovells e PedersoliGattai nel finanziamento per l’acquisizione di Cieffe Derma

Jacopo Canino, Bianca Caruso, Gianluca Coggiola

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito i fondi gestiti da BlackRock, nell’ambito del finanziamento concesso a Omega Pharma, azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici e controllata di 21 Invest, e finalizzato all’acquisizione di Cieffe Derma.

Hogan Lovells ha assistito i fondi gestiti da BlackRock con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Bianca Caruso, insieme alla senior associate Beatrice Bertuzzi e all’associate Laura Leonelli per gli aspetti finance, mentre la partner Madeleine Horrocks e il senior associate Franco Lambiase hanno prestato assistenza per gli aspetti di english law.

Hogan Lovells ha inoltre assistito Loan Agency Services S.r.l., in qualità di Notes Trustee, Issuing Agent, Security Agent e Noteholders’ Representative con un team guidato dal partner Mauro Saccani e composto dal trainee Giovanni D’Apollo.

PedersoliGattai ha assistito Omega Pharma, per i profili finance, con un team composto dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Cesare Guglielmini