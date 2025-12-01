GOP e FIVERS nella vendita di Palazzo dei Cigni a Segrate

Minetti, Mantegazza

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni e Fivers Studio Legale e Tributario hanno assistito Kryalos SGR nella cessione del complesso immobiliare noto come Palazzo dei Cigni, situato a Segrate (MI) in Via Fratelli Cervi snc e Strada di Olgia Nuova snc, per conto del Fondo Artemide. L’immobile, che si estende per circa 44.000 mq, ha una destinazione d’uso mista comprendente uffici, spazi retail e una struttura ricettiva. L’operazione si inserisce nel programma di dismissione degli asset del Fondo Artemide, orientato alla valorizzazione del portafoglio tramite operazioni di vendita.

GOP ha assistito Kryalos SGR con un team composto dal partner Filippo Cecchetti, dalla counsel Giulia Minetti Floccari, dal senior associate Gregorio Calabresi e dall’associate Giovanni Paolo Corsi.

Fivers Studio Legale e Tributario ha assistito Kryalos SGR per tutti gli aspetti fiscali legati alla vendita degli immobili, con un team guidato dal managing partner Francesco Mantegazza e composto dal partner Andrea Brambilla e dalla junior associate Federica Zaro.