GOP con Kryalos SGR per la riapertura del cinema all’Odeon

Filippo Cecchetti e Giulia Minetti Floccari

Lo storico multisala di via Santa Radegonda, a pochi passi da Piazza Duomo a Milano – riaprirà nell’immobile dell’Odeon nella seconda metà del 2027, a seguito di un accordo tra Kryalos SGR, che gestisce il fondo Aedison proprietario dell’immobile, e The Space Cinema, già in passato gestore degli spazi prima dell’avvio dei lavori di riqualificazione.

Dopo il restauro e l’ammodernamento, il cinema – inaugurato nel 1929 e trasformato nel primo multisala della città nel 1986 – offrirà cinque sale completamente rinnovate per circa 700 posti complessivi, tutte collocate al piano interrato. Il progetto prevede la conservazione degli arredi originali e l’introduzione delle più moderne tecnologie di proiezione, con l’obiettivo di unire tradizione e innovazione in un nuovo polo culturale e di intrattenimento.

Il ritorno del cinema si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’edificio, che ospiterà anche Rinascente Odeon Beauty Hall, uno spazio di oltre 3 mila metri quadrati dedicato al mondo beauty.

Kryalos SGR è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni con un team composto dal partner Filippo Cecchetti, dalla counsel Giulia Minetti Floccari e dall’associate Andrea Baglioni. Lo Studio aveva già assistito il Fondo anche nella realizzazione del progetto di sviluppo di Rinascente Odeon Beauty Hall.

Per The Space Cinema gli aspetti legali dell’operazione sono stati gestiti da un team composto dagli avvocati Alessia Casillo, Head of Legal della società - affiancata dalla Legal Counsel Raffaela Arrivabene - e Alessandro Di Napoli, dello Studio Lawboutique.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Monica De Paoli, co-founder di Milano Notai.