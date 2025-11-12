GOP con NIBE Group nell’acquisizione del 70% del capitale sociale della Selmo S.r.l.

Romano Donato, Premonte Raimondo, Quaglietta Vito

Il gruppo svedese NIBE Group, con la capogruppo NIBE Industrier AB, ha acquisito il 70% del capitale sociale della Selmo S.r.l., società italiana leader di termostati e dispositivi di controllo elettronico per il riscaldamento elettrico fondata nel 1988 con sede a Padova. Selmo S.r.l. entrerà a far parte dell’area di business “NIBE Element” e sarà successivamente consolidata con “NIBE Industrier”.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito l’acquirente NIBE Industrier AB, e ha agito con un team guidato dai partner Donato Romano e Raimondo Premonte, coadiuvati dall’associate Vito Quaglietta.

Lato in-house, l’operazione è stata gestita per gli aspetti legali dalla general counsel Terese Leire.

I soci venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dall’avvocato Giulia Parisotto mentre, per gli aspetti finance, sono stati assistiti da Credem Euromobiliare Private Banking agendo con un team composto dal director Giampiero Luongo e dall’associate Matteo Bai.

Gli aspetti notarili sono stati curati dal Notaio Giulio Montanaro.