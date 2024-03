Greenberg Traurig Santa Maria nomina partner Davide Bonsi

Davide Bonsi

Greenberg Traurig Santa Maria annuncia la promozione a Local Partner di Davide Bonsi già senior associate nel dipartimento di Banking & Finance.

In Greenberg Traurig Santa Maria dal 2019, Davide Bonsi si occupa degli aspetti finanziari di operazioni domestiche e internazionali, con particolare focus sulle operazioni di finanza immobiliare, debt capital markets e finanza strutturata.

Ha maturato una vasta esperienza in operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto diverse asset class, concentrandosi recentemente su NPE (UTPs e NPLs) ed asset immobiliari. Nel settore della finanza immobiliare tradizionale, fornisce assistenza sia agli sponsor che ai finanziatori, con particolare attenzione ai fondi di debito. Ha inoltre acquisito una forte expertise in ambito di emissioni obbligazionarie private placement sia su mercati europei sia su mercati US.

Davide è inoltre membro del focus team multidisciplinare fintech all’interno dello studio, occupandosi di tematiche regolamentari e di strutturazione legate a prodotti, strumenti e servizi digitali tramite blockchain.

Dopo la nomina di tre giovani local partner lo scorso anno e diverse promotion che hanno segnato l’inizio del 2024, Greenberg Traurig Santa Maria ha deciso di investire ulteriormente nel suo percorso di consolidamento sul mercato italiano, confermando la sua forte vocazione internazionale con l’obbiettivo di essere sempre più un partner di fiducia per i propri clienti, facendo leva su una presenza capillare worldwide. Grazie all’ottimo lavoro dei diversi team dello studio, il 2023 si è chiuso con brillanti risultati, tra cui una forte crescita di fatturato realizzata anche grazie all’ingresso del nuovo partner Bruno Cova e del suo team, che hanno permesso allo studio di allargare la propria expertise con le practice Restructuring & Insolvency e Compliance.

Luigi Santa Maria, Co-Managing Partner di Greenberg Traurig Santa Maria ha dichiarato: “Siamo molto lieti della nomina di Davide, che segna la prosecuzione del suo percorso di crescita professionale all’interno dello studio. Per Greenberg Traurig è fondamentale supportare le ambizioni di chi sa trarre il meglio da un ambiente idoneo al proprio potenziamento”. “La promozione dei giovani talenti è un elemento cardine della nostra strategia di crescita” ha aggiunto il Co-Managing Partner Mario Santa Maria.

“Davide Bonsi ha maturato negli anni una notevole expertise nel mondo Banking & Finance, ottenendo un ruolo di rilievo in studio, che anche grazie al suo aiuto ha rafforzato la propria competenza nel mondo del fintech – commenta Corrado Angelelli, partner di Greenberg Traurig Santa Maria. – La nomina è il riconoscimento per il lavoro svolto insieme in questi anni e per gli ottimi risultati raggiunti con tutto il team”.