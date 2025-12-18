GTA e DLA Piper nell’acquisto da parte di ENGIE Italia di un Progetto Bess da 52 MW da Refeel New Energy.

Edoardo Mistretta, Camilla Peri, Giulio Maroncelli, Gianmarco Scialpi.

ENGIE Italia ha acquisito da ReFeel New Energy, joint venture tra ReFeel e SUSI Partners specializzata nello sviluppo di progetti da fonti rinnovabili, un sistema di accumulo BESS da 52 MW situato nella provincia di Pisa (Toscana). Il progetto, già autorizzato e assegnatario di un contratto Capacity Market “CRM-27” della durata di 15 anni, rappresenta un tassello della roadmap di ENGIE Italia per ampliare il portafoglio di soluzioni di accumulo in Italia. L’avvio dei lavori è previsto nel primo trimestre 2026, con entrata in esercizio nel 2027.

DLA Piper ha assistito ReFeel New Energy con un team composto dal partner Giulio Maroncelli e dagli avvocati Gianmarco Scialpi e Riccardo Dore.

Il team di ENGIE Italia è stato guidato da Claudia Fanelli, Head of Legal Renewables & Batteries e Head of Legal M&A ed è stato assistito dallo studio Giliberti Triscornia e Associati con un team composto dal socio Edoardo Mistretta, da Camilla Peri, counsel dello studio e dagli associate Chiara Gaudio e Federico Amaducci.