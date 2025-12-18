Rödl & Partner Italia collabora con Venturia S.p.A., il venture builder italiano che connette startup e PMI per creare imprese ad alta crescita

Con importanti fatturati generati dalle startup in portafoglio, un modello operativo che ha già prodotto sette aziende attive e un piano per lanciare cinque nuove startup ogni anno, Venturia S.p.A. si presenta ufficialmente sul mercato come uno dei primi venture builder industriali in Italia, affiancato da Rödl & Partner Italia.

Venturia S.p.A. nasce come un venture builder con una visione chiara: trasformare idee e progetti innovativi ad alto potenziale in startup ad alta crescita, grazie a un modello di co-creazione unico nel panorama italiano che unisce la forza imprenditoriale dei founder con la concretezza industriale delle PMI. Venturia rappresenta una realtà già validata: sette le startup avviate e operative, con performance economiche e industriali rilevanti, e due nuove iniziative pronte per il lancio entro la fine dell’anno. Rödl & Partner Italia accompagna l’attività di Venturia come venture builder e le startup nel loro percorso legale e fiscale con professionisti specializzati nel settore, tutti facenti parte dell’area di eccellenza “StartUp”, guidata dall’avv. Roberto Pera e dal dott. Giuseppe Mancini.

Venturia si colloca in un contesto ancora giovane come quello italiano, in cui il mercato delle startup è ricco di potenzialità ma presenta anche limiti strutturali: un ecosistema ancora fragile, scarsa disponibilità di capitali pazienti e una mancanza di connessioni sistemiche paragonabili a quelle presenti in altri Paesi europei. È proprio in questa cornice che il modello del venture builder trova la sua forza: affiancare i founder fin dalle primissime fasi, garantendo non solo capitale ma anche competenze operative, connessioni industriali e strumenti per scalare rapidamente. A differenza di incubatori e acceleratori, un venture builder partecipa direttamente alla creazione delle imprese, riducendo il rischio di fallimento e aumentando le probabilità di successo. Rödl & Partner Italia crede fortemente in questa strategia.

La compagine societaria di Venturia è composta da soggetti di alto profilo: oltre al fondatore e amministratore delegato Giuseppe Mancini, figura il Gruppo Arturian, attivo nei settori delle costruzioni, dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, guidato da Adriano Dulizia, che ricopre anche il ruolo di presidente di Venturia S.p.A. Completano la squadra manager e professionisti di grande esperienza, con ruoli strategici nel Consiglio di Amministrazione e nell’indirizzo operativo della società tra cui Andrea Zanza, Leonardo Castelli e Daniele Dell’Ariccia, affiancati dal dott. Emanuele Spagnoletti Zeuli dello studio Rödl & Partner Italia.

Tra gli obiettivi strategici di Venturia per i prossimi anni ci sono il lancio di almeno cinque nuove startup all’anno, il consolidamento del modello a livello europeo e l’ingresso di nuovi partner e capitali istituzionali. Venturia punta a costruire un ecosistema in cui PMI e imprenditori collaborano attivamente per creare valore condiviso, misurabile e scalabile.