Simmons & Simmons nella vendita di 15 impianti fotovoltaici operativi in Puglia e Basilicata detenuti da VEI Green

Tomaiuolo, Pototschnig, Pisapia, Pontrelli

Simmons & Simmons ha assistito VEI Green, società di investimento attiva nel settore delle energie rinnovabili e controllata da PFH Holding, nella cessione dell’intero capitale sociale di ENS Solar Five S.r.l., una società proprietaria di un portafoglio di 15 impianti fotovoltaici operativi localizzati in Puglia e Basilicata e aventi una potenza complessiva di 14,5 MWp.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato, per i profili M&A, dal partner Tommaso Tomaiuolo, responsabile del settore ENRIC in Italia, e dal supervising associate Andrea Pototschnig.

La cessione del portafoglio è avvenuta a seguito della riattivazione degli incentivi riguardanti la maggior parte degli impianti fotovoltaici all’esito di un contenzioso che è stato seguito da Simmons & Simmons con un team composto dal partner Mauro Pisapia, responsabile del dipartimento Dispute Resolution in Italia, dal counsel Luigi Pontrelli e della supervising associate Martina Baraldo, i quali hanno anche curato i profili di diritto amministrativo connessi con l’operazione.

Nel contesto dell’operazione, Green Horse Financial Advisory ha agito in qualità di sell-side financial advisor di VEI Green, prestando la propria assistenza in relazione alla strutturazione e gestione dell’intero processo di vendita, dalla selezione degli investitori alla negoziazione fino al closing. Il team di Green Horse Financial Advisory è stato guidato da Domenico Vinci (Co-Founder & CEO) e Amleto Monsellato (Vice President).