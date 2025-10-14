Herbert Smith Freehills Kramer rafforza la propria piattaforma italiana con l’arrivo di Emanuela Da Rin alla guida della practice Banking & Finance

Emanuela Da Rin

Lo studio legale internazionale Herbert Smith Freehills Kramer annuncia l’ingresso della partner Emanuela Da Rin alla guida della practice italiana di Banking & Finance.

Insieme a lei entrano a far parte di Herbert Smith Freehills Kramer anche Federico Cocito, of counsel, i senior associate Nicoletta Di Bari e Alessandro Buiani, e la junior associate Martina Scicolone.

Professionista di primo piano nel panorama del diritto bancario e finanziario, l’attività di Emanuela Da Rin si concentra su un ampio spettro di operazioni di debt finance, con particolare attenzione a real estate financing, corporate e acquisition finance, debt capital markets, cartolarizzazioni e ristrutturazioni. Assiste una clientela diversificata composta da istituzioni finanziarie internazionali e italiane, tra cui banche, investitori, società di gestione del risparmio e importanti realtà aziendali.

Il suo arrivo si integra in modo complementare con l’attività del partner Simone Egidi, già operativo nella practice Banking & Finance, con un focus particolare sui settori energia e infrastrutture. Insieme, offriranno ai clienti una piattaforma integrata e solida, in grado di gestire mandati complessi in Italia e su scala europea.

Laura Orlando, Managing Partner dell’ufficio di Milano, ha commentato:

“Siamo felici di accogliere Emanuela e il suo team. Il loro ingresso rappresenta un rafforzamento significativo della nostra practice Banking & Finance, grazie a competenze complementari, visione strategica e profonda conoscenza del mercato. Negli ultimi anni, l’ufficio di Milano ha intrapreso un percorso di crescita verso un modello full-service, e questa operazione conferma la direzione intrapresa, rafforzando ulteriormente la nostra capacità di assistere i clienti su operazioni complesse e cross-border.”

Kristen Roberts, Managing Partner Finance (UK ed EMEA), ha aggiunto:

“L’arrivo di Emanuela amplia ulteriormente le nostre competenze nel finance in Italia e a livello europeo, portando un bagaglio di esperienza che si allinea perfettamente alle nostre priorità strategiche. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme a Emanuela e al suo team”.

Con riferimento al suo nuovo incarico, Emanuela Da Rin ha commentato:

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Herbert Smith Freehills Kramer e di un ufficio, quello di Milano, che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa. L’opportunità di contribuire allo sviluppo della practice Banking & Finance all’interno di una piattaforma globale così solida e integrata è per me particolarmente stimolante. Non vediamo l’ora di collaborare con i colleghi in Italia e all’estero, e di mettere a disposizione dei nostri clienti un supporto internazionale sempre più strutturato.”

Questi nuovi ingressi rappresentano un ulteriore investimento da parte dello studio sull’ufficio di Milano, e si collocano nel solco di una strategia di crescita che ha già visto, nel 2023, la promozione di Emily Bottle a partner nella practice IP e l’arrivo del partner Augusto Santoro, accompagnato da un team di quattro professionisti.

Con l’ingresso di Emanuela Da Rin e del suo team Herbert Smith Freehills Kramer conta in Italia nove partner, cinque of counsel e una senior trademark attorney.