I COMMENTI - LE NOVITÀ - Più ricco il catalogo delle deroghe, sì al restyling del codice dei contratti

Con il testo definitivo del decreto, per un verso è aumentato il numero delle modifiche (così testimoniando della perenne instabilità della normativa in tema di appalti), per altro verso si sono introdotte nuove disposizioni non integrandole nel testo del Codice (è questo il caso, ad esempio, dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2), facendo così a intaccare il valore di riferimento unico della disciplina.