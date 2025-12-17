GiurisprudenzaAmministrativo

IL COMMENTO - Sicurezza pubblica e forze di polizia - A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne

di Davide Ponte

N. 49

Permane l'obbligo di identificazione "de visu" degli ospiti di qualsiasi struttura ricettiva, sebbene la verifica possa essere effettuata anche mediante video-collegamento in tempo reale, se idoneo ad accertare l'identità dell'alloggiato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 9101

La giustizia amministrativa, abituata a svolgere la complessa opera di adeguamento dell'ordinamento alle spinte dell'evoluzione tecnica, economica sociale, è chiamata ancora una volta ad affrontare il delicato tema delle locazioni brevi con finalità turistiche - spinte dal più recente modello di sfruttamento turistico del nostro patrimonio culturale (nel senso sia di artistico che di paesaggistico) - e le problematiche che le stesse fanno sorgere.

L'importanza della decisione

