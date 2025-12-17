IL COMMENTO - Sicurezza pubblica e forze di polizia - A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne

Permane l'obbligo di identificazione "de visu" degli ospiti di qualsiasi struttura ricettiva, sebbene la verifica possa essere effettuata anche mediante video-collegamento in tempo reale, se idoneo ad accertare l'identità dell'alloggiato. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 9101

La giustizia amministrativa, abituata a svolgere la complessa opera di adeguamento dell'ordinamento alle spinte dell'evoluzione tecnica, economica sociale, è chiamata ancora una volta ad affrontare il delicato tema delle locazioni brevi con finalità turistiche - spinte dal più recente modello di sfruttamento turistico del nostro patrimonio culturale (nel senso sia di artistico che di paesaggistico) - e le problematiche che le stesse fanno sorgere.

L'importanza della decisione

In tale contesto, di bilanciamento fra...