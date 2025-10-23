Il Concessionario può scegliere la via semplificata del pignoramento dei crediti verso terzi
Al riguardo il pignoramento dei crediti verso terzi (al posto del pignoramento esattoriale) si delinea come una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si svolge in ambito interamente stragiudiziale
Il Tribunale di Locri (sentenza 7 ottobre 2025, n. 546) in sentenza, qualifica lo strumento previsto dall’articolo 72 bis (pignoramento dei crediti verso terzi) Dpr n. 602/1973 come una procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si svolge in ambito interamente stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal codice di rito, la cui scelta nei limiti di legge, è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del procedente (per la nuova...