LA LEGGE ITALIANA SULL'AI - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO - Giustizia: la novella apre all'utilizzo dell'Ai nella "messa a punto" delle decisioni dei giudici

Nelle «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» previste dalla legge 23 settembre 2025 n. 132 sono contenute norme significative per il mondo della giustizia. L'articolo dedicato specificamente all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito giudiziario è l'articolo 15. Esso si concentra in particolare sull'utilizzo dell'IA da parte del sistema giudiziario: nell'attività dei magistrati, nell'organizzazione della giustizia e nella formazione della magistratura.