LA NUOVA LEGGE SULL'AI - I COMMENTI - I PRINCIPI E LE FINALITÀ - - Nelle linee guida una «bussola» per la tenuta democratica

di Vincenzo Franceschelli

I principi e le finalità hanno vario contenuto e valore. Alcuni principi possono essere considerati linee guida per una futura specifica regolazione. Numerose sono, infatti, le deleghe al Governo.

È divenuto d'uso, nella legislazione europea (con i considerando) e nella legislazione italiana (con i principi e le finalità), indicare, in apertura, i principi che ispirano e guidano l'intervento regolatore. E così ha fatto il legislatore italiano in apertura della legge 23 settembre 2025 n. 132.

Argomenti

I punti chiave

  1. Finalità e ambito di applicazione, definizioni (Legge 132/2025, articoli 1 e 2)
  2. Qualche considerazione sulle definizioni
  3. Princìpi generali (Legge 132/2025, articolo 3)
  4. Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali (Legge 132/2025, articolo 4)
  5. Princìpi in materia di sviluppo economico (Legge 132/2025, articolo 5)
  6. Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale (Legge 132/2025, articolo 6)

