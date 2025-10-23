LA NUOVA LEGGE SULL'AI - I COMMENTI - I PRINCIPI E LE FINALITÀ - - Nelle linee guida una «bussola» per la tenuta democratica

I principi e le finalità hanno vario contenuto e valore. Alcuni principi possono essere considerati linee guida per una futura specifica regolazione. Numerose sono, infatti, le deleghe al Governo.

È divenuto d'uso, nella legislazione europea (con i considerando) e nella legislazione italiana (con i principi e le finalità), indicare, in apertura, i principi che ispirano e guidano l'intervento regolatore. E così ha fatto il legislatore italiano in apertura della legge 23 settembre 2025 n. 132.

I principi e le finalità hanno vario contenuto e valore. Alcuni principi possono essere considerati linee guida per una futura specifica regolazione. Numerose sono, infatti, le deleghe al Governo.

Altri ...