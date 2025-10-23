LA NUOVA LEGGE SULL'AI - I COMMENTI - I PRINCIPI E LE FINALITÀ - - Nelle linee guida una «bussola» per la tenuta democratica

I principi e le finalità hanno vario contenuto e valore. Alcuni principi possono essere considerati linee guida per una futura specifica regolazione. Numerose sono, infatti, le deleghe al Governo.
È divenuto d'uso, nella legislazione europea (con i considerando) e nella legislazione italiana (con i principi e le finalità), indicare, in apertura, i principi che ispirano e guidano l'intervento regolatore. E così ha fatto il legislatore italiano in apertura della legge 23 settembre 2025 n. 132.
Altri ...
Argomenti
I punti chiave
- Finalità e ambito di applicazione, definizioni (Legge 132/2025, articoli 1 e 2)
- Qualche considerazione sulle definizioni
- Princìpi generali (Legge 132/2025, articolo 3)
- Princìpi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali (Legge 132/2025, articolo 4)
- Princìpi in materia di sviluppo economico (Legge 132/2025, articolo 5)
- Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale (Legge 132/2025, articolo 6)