UPI – Unione Parmense degli Industriali, presenta il convegno dal titolo

IL CONTROLLO DELLA VARIABILE FISCALE IN AZIENDA: IL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E IL TAX CONTROL FRAMEWORK

Una opportunità per le imprese, una novità per i professionisti

Durante l’evento saranno affrontate le tematiche concernenti alcune delle norme tributarie che influenzano la gestione e le decisioni azienda, con particolare riferimento all’adempimento collaborativo e al Tax Control Framework.

Dopo aver introdotto l’istituto ed averlo inquadrato normativamente, nel corso del convegno si discuterà della costruzione e della gestione del Tax Control Framework in azienda, alla luce delle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate. Si affronterà quindi il tema della certificazione e del ruolo dei professionisti e delle prospettive delle imprese.

Il convegno avrà luogo il 22 ottobre dalle 15,00 alle 18,30 a Parma, presso Palazzo Soragna, Unione Parmense degli Industriali, Strada al Ponte Caprazucca n. 6/a. L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Parma per n. 3 c.f.p. ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Per iscriversi all’evento, gli Avvocati dovranno seguire la procedura pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Parma. Invece, imprese e Commercialisti, dovranno compilare il MODULO DI REGISTRAZIONE . In particolare, i Commercialisti dovranno indicare nelle note il proprio codice fiscale e l’Ordine di appartenenza.

Per Informazioni

Imprese Tel. 0521 2266 ǀ e-mail: eventi@upi.pr.it

Iscritti all’Ordine degli Avvocati Tel. 0521 282259 ǀ e-mail: segreteria@ordineavvocatiparma.it

Iscritti all’ODCEC Tel. 0521 272786 ǀ e-mail: formazione@odcec.pr.it

Media Partner Il Sole 24 ORE