L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“LA PROVA DIGITALE NEL PROCESSO CIVILE E PENALE”

Il webinar vuole indagare la prova digitale, come strumento processuale sia in ambito civile che penale. Si discuterà di “digital forensics”, del recupero, l’analisi e la presentazione di prove digitali trovate su dispositivi elettronici nel processo penale. Si esaminerà quindi il ruolo della prova digitale nel processo di famiglia e in quello telematico. Si farà quindi il punto sulla fragilità della prova digitale, sull’attività dei professionisti e sulla valutazione del Giudice. Il webinar si concluderà con un focus sulla giurisprudenza in tema di prova digitale nel processo civile.

L’evento avrà luogo il prossimo 27 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE