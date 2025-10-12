Influencer, gli avvocati al lavoro per aggiornare i contratti con le aziende
Dopo il Codice di condotta dell’Agcom ora occorre allinearsi <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">alle norme Ue sulla trasparenza dei messaggi politici: le richieste dei brand</span>
Il Codice di condotta per gli influencer approvato dall’Autorità per le comunicazioni il 23 luglio scorso stabilisce le regole per quei professionisti definiti più rilevanti (500mila follower o un milione di visualizzazioni mensili), ma in realtà sta influenzando anche quanti non raggiungono questi numeri e soprattutto si sta traducendo in un’intensa attività per gli studi legali impegnati nel seguire non solo i singoli influencer, ma anche le agenzie che li gestiscono, oppure i brand che li impiegano...