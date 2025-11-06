Il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza

L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ALLA RISERVATEZZA

CONSULTA IL PROGRAMMA

L’evento vuole indagare tutti gli ambiti della normativa vigente sulla protezione dei dati personali: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel diritto del lavoro e verso i minori. Si discuterà di dovere di riservatezza e segreto professionale, di violenza digitale, di revenge porn, di tutela delle donne e del ruolo del Garante nell’era della rete. Si valuteranno quindi le implicazioni della tutela dei dati personali nella giustizia riparativa. Si farà infine un focus sulla profilazione algoritmica dell’intelligenza artificiale – con conseguenti nuove sfide per la privacy nell’era del machine learning – per concludere con la legge nazionale sull’intelligenza artificiale e le sue implicazioni per il settore della sanità, sulla privacy e sulla tutela della salute.

L’evento avrà luogo il prossimo 24 novembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE