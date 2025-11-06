Il diritto alla protezione dei dati personali e alla riservatezza
L’evento, promosso dall’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto, avrà luogo il prossimo 24 novembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza
L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo
DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ALLA RISERVATEZZA
L’evento vuole indagare tutti gli ambiti della normativa vigente sulla protezione dei dati personali: nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel diritto del lavoro e verso i minori. Si discuterà di dovere di riservatezza e segreto professionale, di violenza digitale, di revenge porn, di tutela delle donne e del ruolo del Garante nell’era della rete. Si valuteranno quindi le implicazioni della tutela dei dati personali nella giustizia riparativa. Si farà infine un focus sulla profilazione algoritmica dell’intelligenza artificiale – con conseguenti nuove sfide per la privacy nell’era del machine learning – per concludere con la legge nazionale sull’intelligenza artificiale e le sue implicazioni per il settore della sanità, sulla privacy e sulla tutela della salute.
L’evento avrà luogo il prossimo 24 novembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.
Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it
Media Partner Il Sole 24 ORE