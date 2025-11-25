Il medico imputato potrà citare in giudizio l’assicuratore obbligato
Riconosciuta la necessità di limitare i casi di medicina difensiva. Fatta valere la disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo civile
Il medico imputato può chiedere la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 170, depositata ieri, con la quale è stato giudicato parzialmente illegittimo l’articolo 83 del Codice di procedura penale che invece vietava la citazione.
La questione era stata sollevata dal tribunale di Verona, in un procedimento per omicidio...