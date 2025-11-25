Penale

Il medico imputato potrà citare in giudizio l’assicuratore obbligato

Riconosciuta la necessità di limitare i casi di medicina difensiva. Fatta valere la disparità di trattamento rispetto alla disciplina del processo civile

di Giovanni Negri

Il medico imputato può chiedere la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco). Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 170, depositata ieri, con la quale è stato giudicato parzialmente illegittimo l’articolo 83 del Codice di procedura penale che invece vietava la citazione.

La questione era stata sollevata dal tribunale di Verona, in un procedimento per omicidio...

Correlati

Il medico imputato può chiamare in giudizio (per il risarcimento) l’assicurazione dell’Asl

Gli ultimi contenuti di Penale