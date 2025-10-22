IL QUADRO DELLE DECISIONI - LA SETTIMANA NELLE CORTI - Dati sanitari diffusi dal software la colpa ricade sulla Provincia

Privacy: dati sanitari diffusi dal "cattivo" software decretano la colpa della Provincia. I soci di una Snc rispondono direttamente del decreto ingiuntivo non opposto. Concessa la sospensione condizionale solo all'imputato in grado di risarcire i danni. Consulta, Todde resta presidente della regione Sardegna. Professionisti extra Ue senza direttiva qualifiche. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.
La responsabilità sui dati personali contenuti nel Fascicolo Sanitario Elettronico, illecitamente diffusi a causa del cattivo funzionamento del software, ricade sulla Provincia e non sulla Asl (Cassazione, ordinanza n. 27558/2025).
I soci di una Snc rispondono direttamente del decreto ingiuntivo non opposto
I soci di una Snc pagano in prima persona, senza il beneficio della preventiva escussione della società, se non hanno fatto opposizione alla ingiunzione di pagamento del creditore diretta anche nei loro confronti; le strade, dunque, si separano definitivamente e nulla conta...