IL RUOLO DEL TUTORE - Stipula dei contratti più rapida con il notaio che scende in campo

Alla dichiarazione di interdizione consegue l’affidamento del soggetto incapace alle cure del tutore. La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Benché la tutela non sia definita dal Codice è da intendersi come potestà data dalla legge a persona capace e idonea di prender cura di un minore non emancipato o di un interdetto o di altri incapaci, di amministrarne i beni e di rappresentarli negli atti civili sia negoziali che processuali