IL SETTORE SANITARIO - Piattaforma servizi nazionali, incognita costi condiziona la sanità

di Michele Iaselli

In sanità molte delle questioni più complesse sono rimandate alla fase di attuazione, che richiederà un attento bilanciamento tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti. Il successo di questa disciplina dipenderà dalla capacità di tradurre principi condivisibili in meccanismi operativi efficaci, sostenibili e rispettosi dei valori fondamentali che ispirano il sistema sanitario nazionale

Gli articoli 7, 8 e 10 della legge 132/2025 delineano un quadro normativo che tenta di bilanciare le enormi potenzialità innovative dell'intelligenza artificiale con le irrinunciabili garanzie di sicurezza e tutela dei pazienti che caratterizzano il settore sanitario. Si tratta di una disciplina che tocca aspetti fondamentali dell'organizzazione sanitaria nazionale e che avrà ripercussioni significative sulla pratica medica quotidiana.

Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (Legge 132/2025, articolo 7)

L'articolo 7 della legge 132/2025 definisce i principi fondamentali...

I punti chiave

  1. Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità (Legge 132/2025, articolo 7)
  2. Il diritto all'informazione
  3. Le questioni legate alla disabilità
  4. Le scelte del medico
  5. Obblighi di verifiche periodiche e aggiornamenti dei sistemi
  6. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario (Legge 132/2025, articolo 8)
  7. Le attribuzioni conferite all'Agenas
  8. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (Legge 132/2025, articolo 10)
  9. La responsabilità degli operatori

