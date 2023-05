In caso di ristrutturazione del debito il diritto di voto spetta al titolare del credito di Giuseppe Durante*

In materia di omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art.6, L. n°3/2012, al fine di stabilire la validità, o meno, del dissenso espresso dall' AdER, occorre fare applicazione dei principi generali, secondo cui il diritto di voto (nel concordato così come nelle procedure di sovraindebitamento) spetta unicamente al titolare del credito ; ovvero, al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda ...