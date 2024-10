In “Gazzetta” il Dl su Fisco e enti territoriali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”. Il provvedimento è in vigore dal 20 ottobre.

Il decreto è stato approvato, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, nel Consiglio dei ministri del 15 ottobre scorso, quello in cui è stato dato il via libera al Disegno di legge di bilancio. Il testo prevede, in materia fiscale, la modifica dell’imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. Tra le altre misure è stato deliberato il rifinanziamento per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e il servizio civile: l’incremento dei fondi per l’Ape sociale; misure per i grandi eventi: XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024; 100milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia. Ricco il capitolo di misure per la riduzione dei tempi di pagamento del Pnrr; per quanto concerne le autonomie territoriali, previsto un contributo di 74.418.720, per il 2024 per la regione Sicilia a seguito della revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Disposizioni fiscali - Andando più nel dettaglio, per le annualità ancora accertabili, i soggetti i che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Contro “l’inadeguatezza della scadenza del nuovo adempimento, amplificata dall’incertezza normativa”, quattro sigle sindacali dei commercialisti - Anc, Andoc, Fiddoc e Unico - hanno proclamato l’astensione nazionale della categoria dalle ore 24,00 del 30 ottobre alle 24,00 del 7 novembre, per quanto riguarda l’invio dei Modelli di dichiarazione dei redditi 2024. Per il presidente Elbano de Nuccio, però «è uno sciopero dichiarato solo da poche sigle sindacali di categoria, uno sciopero che non è appoggiato dal Consiglio nazionale, che non ha chiesto lo sciopero».

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa - Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

Rifinanziamento Ape sociale 2024 - Si incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027 e di 10 milioni di euro per l’anno 2028, l’autorizzazione di spesa relativa all’indennità APE sociale.

Misure in favore di grandi eventi - Al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia - Al fine di garantire, tra l’altro, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l’anno 2024, rispetto all’ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Misure in materia di PNRR - Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR.

In particolare, si introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l’esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali - Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l’anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l’importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l’anno 2013.