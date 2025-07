Separazioni, nelle chat la prova dell’infedeltà: ecco quando si possono usare in giudizio

Dalle foto degli sms agli screenshot delle chat e del registro chiamate. Nei giudizi di separazione è entrato ormai in modo stabile il telefono cellulare, utilizzato da marito e moglie in lite come strumento per raccogliere le prove delle relazioni extraconiugali o comunque della condotta dell’altro contraria ai doveri connessi al matrimonio, così da provocare la pronuncia di addebito della separazione.

Si tratta di un tema importante, perché a questo è direttamente connesso il diritto di non dover...