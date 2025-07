Le conseguenze della contestazione sull’esistenza del contratto di cessione dei crediti

LA QUESTIONE

l’esistenza del contratto di cessione sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto, la dichiarazione di cessione rilasciata dalla Cedente può essere ritenuta sufficiente a provare il trasferimento della titolarità del credito in capo alla Cessionaria nel contesto di un’operazione di cessione di crediti in blocco?

Premessa

Fino a qualche tempo fa, e in parte anche oggi, per ovviare alla produzione in giudizio del contratto di cessione si era soliti fare ricorso alla dichiarazione della cedente, che veniva prodotta in giudizio in ogni circostanza, anche in assenza di contestazioni in merito al trasferimento della titolarità del credito in capo alla società cessionaria.

Icastica, in tal senso, una parte della giurisprudenza di merito: “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto...