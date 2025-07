LA SETTIMANA NELLE CORTI - Convivenza di fatto, resta il diritto all'assegno per il nucleo familiare

Se c'è pubblico interesse ‘chiunque' può chiedere il certificato di laurea di un terzo. Risponde per colpa chi parcheggia sulla strada determinando l'incidente tra altri utenti. Risarcimento del danno da provvedimenti amministrativi annullati, nessun automatismo. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

L'assegno per il nucleo familiare non spetta al coniuge del datore di lavoro, senza invece escludere il diritto al beneficio in caso di convivenza di fatto tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato (Corte costituzionale, sentenza n. 120/2025).

Se c'è pubblico interesse "chiunque" può chiedere il certificato di laurea di un terzo

Il Garante della Privacy (provvedimento n. 352/2025) ha chiarito che se c'è pubblico interesse "chiunque" può chiedere all'Università il rilascio del certificato di laurea di un terzo. La sposa straniera non può eccepire (dopo la celebrazione del matrimonio...