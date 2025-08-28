GD N. 32/33 - Uffici giudiziari: ripresa nel segno del nuovo

Per gli operatori del diritto comincia un settembre pieno di grandi innovazioni per l'organizzazione degli uffici giudiziari e per le modalità di lavoro. Con l'approvazione da parte del Governo - prima della pausa di Ferragosto - del decreto legge Giustizia (il Dl 8 agosto 2025 n. 117, rubricato «Misure urgenti in materia di giustizia»), in vigore dal 9 agosto scorso e presentato alla Camera per la conversione in legge. Ebbene, sta per partire il percorso per la sua messa in pratica, con l'individuazione...
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)