EDITORIALE - Giurista d'impresa, risorsa strategica che merita un pieno riconoscimento

Il giurista d'impresa è una risorsa strategica per il Paese, ma il sua figura deve essere riconosciuta per quello che è: un presidio di competenza, indipendenza e responsabilità al servizio dell'impresa e dell'Italia. Per questo motivo l'Associazione italiana giuristi d'impresa e il suo presidente Giorgio Martellino propongono l'istituzione di un elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, sul modello già adottato non solo per i legali interni della pubblica amministrazione, ma anche per quelli delle società pubbliche. Si tratta di una riforma attesa che da tempo che oltre colmare un vuoto normativo rapresenterebbe un atto di giustizia professionale e un investimento strutturale per la competitività dell'intero Paese