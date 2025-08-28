EDITORIALE - Giurista d'impresa, risorsa strategica che merita un pieno riconoscimento

Il giurista d'impresa è una risorsa strategica per il Paese, ma il sua figura deve essere riconosciuta per quello che è: un presidio di competenza, indipendenza e responsabilità al servizio dell'impresa e dell'Italia. Per questo motivo l'Associazione italiana giuristi d'impresa e il suo presidente Giorgio Martellino propongono l'istituzione di un elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, sul modello già adottato non solo per i legali interni della pubblica amministrazione, ma anche per quelli delle società pubbliche. Si tratta di una riforma attesa che da tempo che oltre colmare un vuoto normativo rapresenterebbe un atto di giustizia professionale e un investimento strutturale per la competitività dell'intero Paese
Il ruolo del giurista d'impresa è oggi riconosciuto come centrale e imprescindibile per il successo e la resilienza delle aziende. Le imprese italiane si muovono infatti all'interno di un perimetro regolatorio sempre più articolato, che abbraccia non solo i tradizionali ambiti del diritto commerciale e societario, ma anche contrattualistica nazionale e internazionale, compliance normativa, diritto della concorrenza, operazioni straordinarie (M&A), corporate governance, protezione dei dati personali...
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)