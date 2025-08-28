IL DECRETO GIUSTIZIA - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO - Decreto giustizia: nel mirino l'arretato con i magistrati in applicazione a distanza

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - serie generale n. 183 dell'8 agosto 2025 - il decreto legge 8 agosto 2025 n. 117, rubricato «Misure urgenti in materia di giustizia». Il testo, composto da 11 articoli, introduce disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile col fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, entro la deadline del 30 giugno 2026.
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)