LegislazioneGiustizia

IL DECRETO GIUSTIZIA - IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO - Decreto giustizia: nel mirino l'arretato con i magistrati in applicazione a distanza

N. 32

Guida al Diritto

È stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" - serie generale n. 183 dell'8 agosto 2025 - il decreto legge 8 agosto 2025 n. 117, rubricato «Misure urgenti in materia di giustizia». Il testo, composto da 11 articoli, introduce disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile col fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, entro la deadline del 30 giugno 2026.

Guida al Diritto

Argomenti

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto