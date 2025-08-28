LegislazioneLavoro

IL COMMENTO - LAVORO E FORMAZIONE - Reinserimento graduale e comporto uniformati per il pubblico e il privato

di Francesco Ciampi

N. 32

Guida al Diritto

Il provvedimento in commento si compone di cinque articoli e riconosce la particolare vulnerabilità dei lavoratori colpiti da gravi patologie e la necessità di soluzioni organizzative che permettano loro di rientrare gradualmente nel contesto lavorativo, tutelando nel contempo la loro salute e la continuità occupazionale

È stata pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 171 del 25 luglio scorso, la legge 18 luglio 2025 n. 106, contenente «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro ed i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche».

Il provvedimento in commento, attuato sulla scia della giurisprudenza e in particolare dell'intervento della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la illegittimità delle norme che non...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. Conservazione del posto di lavoro (Legge 106/2025, articolo 1)
  2. Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche (Legge 106/2025, articolo 2)
  3. Istituzione di un fondo per l'istituzione e il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche (Legge 106/2025, articolo 3)
  4. Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Legge 106/2025, articolo 3)
  5. Clausola di salvaguardia (Legge 106/2025, articolo 5)
  6. La materia oggetto del provvedimento
  7. Una protezione rafforzata

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto