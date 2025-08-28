LegislazioneGiustizia

Misure di smaltimento dei processi che potrebbero trovare una conferma

di Alberto Cisterna

N. 32

Motore ed epicentro della manovra emergenziale predisposta dal decreto legge n. 117 del 2025 è, ovviamente, il Csm cui l'articolo 3 assegna rilevanti poteri organizzativi e che, in qualche misura, è lecito supporre sarà chiamato anche a rendere conto dei risultati conseguiti.

Il decreto legge n. 117 del 2025 forse arriva fuori tempo massimo, come pur è stato motivatamente sostenuto (M. Fabri, «Misure tardive e poco efficaci per ridurre i tempi di definizione», su «IlSole24ore», 25 agosto 2025, pag. 3) quando, cioè, per molti uffici giudiziari gli obiettivi del Pnrr si collocano in un orizzonte ormai irraggiungibile.

La presa d'atto e i possibili scenari comunitari

Una certa dose di scetticismo è inevitabile alla luce dei pochi mesi che, sostanzialmente, separano l'effettiva entrata in vigore dei provvedimenti riorganizzativi...

I punti chiave

  1. La presa d'atto e i possibili scenari comunitari
  2. Il decreto legge n.117 e l'espediente dell'applicazione a distanza
  3. Una premessa metodologica: la trasformazione dei tribunali in "sentezifici"
  4. L'applicazione a distanza
  5. Le modalità processuali
  6. Il compenso del magistrato applicato a distanza
  7. Un primo commento del decreto legge n. 117

