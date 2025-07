LE NOVITÀ - Numero "Emergenza Infanzia" attivo sul territorio nazionale tutti i giorni

Il contenuto della delega si pone in stretto rapporto all'attuazione della legge n. 71/2017, come recentemente modificata e aggiornata dall'articolo 1 della citata legge n. 70/2024.

L'articolo 3 della legge n. 70/2024, infine, come chiarito in precedenza, aveva affidato al Governo una delega legislativa, da esercitarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (ossia, entro il 14 giugno 2025), per adottare, a mezzo di uno o più decreti legislativi, ulteriori misure in materia di prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

E, puntualmente, come evidenziato in precedenza, in data 12 giugno 2025 è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il decreto...