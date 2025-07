I COMMENTI - I PROFILI GENERALI - Soci palesi di società hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento

Non è fondata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 della legge fallimentare (come sostituito dal Dlgs n. 5/2006), nella parte in cui non prevede la inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Così la Consulta con la sentenza 87/2025