Intelligenza artificiale nelle attività strumentali alla giurisdizione
Resta riservato ai giudici applicare le norme, valutare fatti e prove e decidere
La legge sull’intelligenza artificiale (132/2025) contiene rilevanti disposizioni che riguardano il lavoro di magistrati e professionisti.
L’attività giudiziaria
Viene intanto garantita la riserva di giurisdizione; la legge precisa infatti che sarà «sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».
Non viene esclusa la possibilità di fare ricorso all’intelligenza per attività strumentali di supporto...
di Giovanni Comandé - Professore ordinario di Diritto comparato presso l'Università Sant'Anna di Pisa