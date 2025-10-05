Intelligenza artificiale nelle attività strumentali alla giurisdizione

La legge sull’intelligenza artificiale (132/2025) contiene rilevanti disposizioni che riguardano il lavoro di magistrati e professionisti.

L’attività giudiziaria

Viene intanto garantita la riserva di giurisdizione; la legge precisa infatti che sarà «sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».

Non viene esclusa la possibilità di fare ricorso all’intelligenza per attività strumentali di supporto...