Investimento in Altilia di TXT e-Solutions: LCA e Pavesio Associati with Negri Clementi gli advisor

Andrea Messuti

Altilia S.r.l., deep-tech company italiana leader nell’intelligenza artificiale per l’automazione intelligente dei processi documentali e decisionali, chiude un nuovo round di investimento sottoscritto da TXT e-Solutions S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR, gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi, e CDP Venture Capital SGR S.p.A.

Altilia S.r.l., fondata come spin-off del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), già finanziata e supportata nella crescita da CDP Venture Capital, ha sviluppato Altilia Intelligent Automation, una piattaforma no-code di AI che consente l’automazione di processi complessi in ambito digital finance, assicurazioni, legal e pubblica amministrazione. La società è riconosciuta per la sua capacità di combinare tecnologie di NLP, machine learning e knowledge graphs in soluzioni scalabili e trasparenti.

L’investimento iniziale da parte di TXT e CDP Venture Capital in Altilia consiste nella sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale con la facoltà di TXT di incrementare la propria quota in esecuzione di put-call fino all’acquisto totale del capitale sociale di Altilia da parte di CDP Venture e dei soci fondatori.

LCA Studio Legale ha assistito Altilia e i soci fondatori con un team composto dall’Equity Partner Andrea Messuti, dal Managing Associate Daniele Ferrone e dal trainee Gianmarco Pacini.

Pavesio Associati with Negri Clementi ha assistito TXT e-Solutions S.p.A. con un team composto dalla Equity Partner Annapaola Negri-Clementi e dall’Associate Arianna Leonardelli.

CDP Venture Capital è stata assistita da legali interni guidati dal General Counsel Alessando Di Gioia che a sua volta è stato supportato da Martina Lovato.