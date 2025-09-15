K&L Gates e ADVANT Nctm nell’acquisizione di Alavie da parte di Visma International Holding AS

Meglio, De Carli

K&L Gates ha assistito Visma International Holding AS, multinazionale norvegese attiva nel settore del software, nell’acquisizione di una partecipazione di controllo di Alavie Srl, società operativa nell’ambito del software rivolto alla compliance regolamentare per imprese e professionisti.

Il team di K&L Gates è stato coordinato dal partner corporate/M&A Arturo Meglio (in foto, a sinistra) e composto dal senior associate Luca Nardello, dall’associate Gaia Bacchi (anche per il coordinamento della Due Diligence) e dalla praticante Giulia Di Bartolo per gli aspetti societari, dalla counsel Veronica Muratori per gli aspetti IP e dalla senior associate Ludovica Morgia per le tematiche giuslavoristiche.

La procedura Golden Power è stata curata, per Visma, dal dipartimento corporate dello studio.

ADVANT Nctm ha assistito i venditori con un team composto dal partner Simone De Carli (in foto, a destra), dalla senior associate Linda Lorenzon e dall’associate Giacomo Calanna per gli aspetti legali e dal partner Piermauro Carabellese e dalla counsel Laura Frisoli per gli aspetti fiscali.

Quella di Alavie è la seconda acquisizione completata in Italia da Visma dopo quella di Fiscozen SpA lo scorso anno.