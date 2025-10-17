K&L Gates insieme a 360 Capital nel Seed Funding di GEVI S.r.l.

Nardello - Torelli

K&L Gates ha assistito 360 Capital in relazione al closing di un seed funding round da 2,7 milioni di Euro a favore di GEVI S.r.l. (Generatore Eolico Verticale Intelligente), startup innovativa italiana che si occupa della progettazione e costruzione di turbine eoliche all’avanguardia.

Le turbine sviluppate da GEVI S.r.l. sfruttano l’intelligenza artificiale per adattarsi in tempo reale alle condizioni del vento e ai siti di installazione, ottimizzando la produzione di energia e prolungando la durata operativa. L’azienda si concentra sullo sviluppo di turbine ad alta tecnologia e alte prestazioni, analizzando i dati del vento in tempo reale per massimizzare l’efficienza.

I lead investor del round sono stati 360 CAPITAL PARTNERS SAS, tramite il “360 Polimi TT Fund”, e CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A., in qualità di società di gestione dei fondi di investimento alternativi riservati “Fondo Acceleratori”, “Fondo di Co-Investimento MiSE” e “Fondo ToscanaNext”.

Per K&L Gates è intervenuto il team Corporate composto dal senior associate Luca Nardello (in foto a sinistra) e dall’associate Gaia Bacchi e supervisionato dal partner Arturo Meglio.

Lo Studio Legale Associato Brandstätter, con Florian Brandstätter e Thomas Tiefenbrunner, ha fornito assistenza a CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A..

I founder della società e GEVI S.r.l. sono stati assistiti da Alpeggiani Avvocati Associati, con un team composto dal partner del dipartimento Corporate - M&A Francesco Torelli (in foto a destra) e dalla senior associate Diana Passoni.