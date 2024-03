L’ambulanza può attraversare col rosso ma con rigorosa prudenza

Il codice della strada autorizza il conducente dell’autoambulanza a “violare” le regole sulla circolazione stradale, a partire dai semafori rossi fino ai diritti di precedenza, tuttavia secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 4316/2024) ciò non esonera il conducente del mezzo dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza, fino all’eventualità – come nella vicenda – di una condanna penale per lesioni personali gravissime.

Regole per chi guida mezzi di emergenza

I conducenti...