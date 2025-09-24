L’avvocato non è tenuto a esibire il Durc
Il CNF ribadisce il proprio orientamento in merito ma prendendo atto della posizione diversa della giurisprudenza amministrativa rammenta che è a disposizione degli avvocati un documento analogo
L’avvocato non è tenuto ad esibire il Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 42/2025 (pubblicato il 22 settembre sul sito del Codice deontologico) coglie l’occasione per ribadire il proprio orientamento, rispondendo al quesito posto dalla Comunità montana “Tanagro-Alto e Medio Sele”. Tuttavia, prendendo atto della posizione diversa della giurisprudenza amministrativa e per evitare di ostacolare o mettere in difficoltà i legali, il Consiglio...