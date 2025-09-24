Invitalia sostiene il rilancio di Biscotti P. Gentilini

Marco Nicolini, Andrea Rosi, Marco Rosato

Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha sottoscritto per il tramite del Fondo Salvaguardia Imprese, deputato anche al presidio e tutela di marchi storici, un prestito obbligazionario convertibile emesso da Biscotti P. Gentilini S.p.A. S.B., storica società romana attiva nella produzione di biscotti, fette biscottate e prodotti dolciari.

L’operazione, finalizzata a supportare l’attuazione del piano di rilancio industriale e di investimenti della Società, ha previsto l’emissione di un altro prestito obbligazionario convertibile sottoscritto dalla Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri Ente del Terzo Settore e dal socio di riferimento Paolo Gentilini. Contestualmente, la Società ha ottenuto nuove linee di credito bancarie da parte di Banco BPM e Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno.

In tale contesto sono stati previsti anche accordi parasociali in caso di conversione e disciplina dei rapporti tra gli obbligazionisti.

Invitalia ha concluso l’operazione con il proprio team di legali interni composto dagli Avv.ti Giacomo Troiano, Daniele Giangaspero e Francesco Piepoli e dai Partner Corporate M&A di Alma LED, Avv. Marco Nicolini e Avv. Andrea Piermartini Rosi, dal senior associate Marco Rosato e dalle associate Martina Angelone e Ginevra Voltolina.