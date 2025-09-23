Congresso Giuridico al 150° anniversario dall’istituzione degli Ordini Forensi e 100 anni dall’istituzione del Cnf

Nel panorama trevigiano, il 23 e 24 ottobre presso la sede della Provincia, avrà luogo il Congresso Giuridico organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso e dalla Fondazione dell’Avvocatura Trevigiana in collaborazione con le Associazioni Forensi locali; sarà un evento di formazione, studi ed incontri destinato ad approfondire svariate tematiche la cui sessione iniziale sarà introdotta da una lectio magistralis del Prof. Giuseppe Amadio sulle “Creazioni del Giudice (con la complicità degli avvocati)” e che vedrà tra i graditi ospiti, i saluti e gli interventi delle rappresentanze forensi. Il Congresso è stato realizzato in occasione del “150° anniversario dall’istituzione degli Ordini Forensi e 100 anni dall’istituzione del Cnf”, un’importante occasione da non perdere.

Nella seconda giornata sono previste quattro sessioni con quattro moduli ciascuna di approfondimento su temi che riguarderanno varie materie giuridiche con gli interventi di illustri relatori.

Sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi (2 in deontologia e 2 in ordinamento professionale) per la sessione inaugurale pomeridiana di giovedì 23 ottobre e n. 2 crediti formativi per ciascuna sessione di venerdì 24 ottobre, per le sessioni n. 9, 10 e 13 le materie saranno obbligatorie.

CONSULTA IL PROGRAMMA

Durante i lavori sarà attivo uno sportello Previdenza con una dipendente della Cassa Forense a disposizione degli iscritti per quesiti personali.

Le iscrizioni al Congresso potranno essere effettuate tramite la piattaforma “SFERA” all’indirizzo www.albosfera.it, selezionando gli eventi dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, anche per gli iscritti ad altri Fori, previa registrazione alla piattaforma. Per eventuali informazioni sulla procedura di iscrizione scrivere a formazione@ordineavvocatitreviso.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Francesca Sedona tel. 0422/559619 – e-mail: formazione@ordineavvocatitreviso.it

