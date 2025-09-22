HR Capital: 18 anni di certificazione ISO 9001 con TÜV Italia
Il sodalizio quasi ventennale tra HR Capital e TÜVItalia conferma l’impegno continuo verso l’eccellenza nella qualità dei servizi.
Un traguardo importante per HR Capital, società specializzata in consulenza del lavoro, payroll & HRO di alta gamma, che da diciotto anni mantiene senza interruzioni la certificazione ISO 9001 rilasciata da TÜV Italia, ente del gruppo internazionale TÜV SÜD, leader mondiale nei servizi di certificazione, ispezione, testing e formazione.
La certificazione ISO 9001 rappresenta uno standard riconosciuto a livello globale per la gestione della qualità e testimonia la capacità dell’organizzazione di...