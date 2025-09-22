Nasce SOLVING: il nuovo studio legale e tributario che mette al centro la soluzione migliore per il cliente

Roberto Limitone, Ilario Giangrossi, Paolo Rulli, Francesco Pellone, Francesco Conti, Maddalena Boffoli, Vittorio Grimaldi, Annalisa Pescatori.

Si chiama SOLVING il nuovo studio legale e tributario fondato da un gruppo di professionisti con l’obiettivo di offrire risposte concrete, soluzioni su misura e una consulenza che superi la mera applicazione del diritto. Il progetto nasce come spin-off di Grimaldi Alliance ed è guidato da partner con esperienze consolidate nei principali ambiti legali e fiscali.

Attivo a Milano, Roma, Napoli e Padova, Solving adotta un modello aperto e orientato alla crescita, puntando nel breve-medio periodo all’ingresso di nuovi talenti e alla creazione di una piattaforma nazionale di eccellenza. Lo studio conta già circa 50 professionisti tra avvocati, commercialisti e consulenti specializzati, operativi nei settori chiave del diritto e della fiscalità.

A guidare Solving è un team di professionisti riconosciuti nel panorama legale e fiscale italiano: Maddalena Boffoli, Francesco Conti, Ilario Giangrossi, Roberto Limitone, Fabrizia Pellone, Francesco Pellone, Annalisa Pescatori e Paolo Rulli. Al nuovo studio apporteranno la propria competenza, esperienza e autorevolezza anche Vittorio Grimaldi, figura storica dell’avvocatura d’affari, che sarà Presidente Onorario e Giancarlo Lanna, senior advisor e componente del comitato strategico.

Il nuovo studio nasce dalla convinzione che competenza e tecnica, da sole, non siano sufficienti: ciò che fa la differenza è un approccio multidisciplinare, capace di anticipare le esigenze dei clienti. In Solving, i professionisti lavorano in squadra con trasparenza, pragmatismo e spirito innovativo, proponendo sempre il team più adeguato per supportare imprese, banche e istituzioni finanziarie.

Il team integra competenze legali, tributarie e finanziarie con un metodo fondato su ascolto, visione e confronto costante. Ogni “practice area” combina specializzazione e conoscenza del mercato, con l’obiettivo di affiancare aziende, fondi, manager, istituzioni e privati in modo personalizzato e orientato al risultato. Le soluzioni vengono costruite con attenzione a tempistiche, sostenibilità e impatto umano.

Attualmente lo studio opera nelle seguenti aree di attività:

- Administrative & Financial Advisory

- Corporate, Commercial and M&A

- Data Protection & Privacy

- Dispute Resolution, Arbitration & ADR

- Labour & Employment compensation and litigation

- Real Estate

- Tax

- Wealth, Estate & Succession Planning