Oliverio&Partners nell’aumento di capitale di 7,5 Milioni di Intelgrid

Vincenzo Oliverio

Oliverio&Partners ha assistito Intelgrid, startup inglese specializzata nella progettazione di reti intelligenti (smart grid), nella negoziazione del term sheet vincolante relativo al futuro aumento di capitale di € 7,5 milioni nella NewCo italiana costituenda “Intelgrid Italian Branch”.

Il term sheet è stato sottoscritto con un pool di investitori industriali captive attivi nei settori Energy & Infrastructure, con l’obiettivo di sostenere l’avvio e la scalabilità in Italia di soluzioni per la digitalizzazione e l’ottimizzazione delle reti elettriche.

“L’operazione consolida l’ingresso di Intelgrid nel mercato italiano con capitali pazienti e industriali, accelerando l’implementazione di tecnologie abilitanti per la transizione energetica e la resilienza di rete”, ha dichiarato Vincenzo Oliverio, Head of M&A di Oliverio&Partners.

Ruolo di Oliverio&Partners

Lo Studio ha curato tutti i profili M&A e corporate della trattativa, inclusi: struttura dell’operazione, governance della NewCo, diritti degli investitori, milestone di investimento e principali tutele contrattuali.

Team

L’operazione è stata seguita dal team di Oliverio&Partners guidato dall’Head of M&A Vincenzo Oliverio.

Intelgrid

Startup con sede nel Regno Unito focalizzata sulla progettazione di smart grid e soluzioni digitali per la gestione intelligente dei sistemi energetici.