Andrea Dossi nuovo Information Communication Technology Director di BonelliErede

Andrea Dossi

BonelliErede annuncia la nomina di Andrea Dossi a Information Communication Technology Director, con base a Milano. L’ingresso di Andrea rafforza ulteriormente la strategia dello Studio volta a sostenere la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica, pilastri fondamentali per garantire efficienza e qualità nei servizi offerti ai clienti.

Andrea ha maturato una solida esperienza nel settore IT e nel project management, con un percorso professionale sviluppato in diversi settori. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in contesti internazionali di rilievo, tra cui Accenture e Zurich Insurance, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Demand & Process Management. Nel tempo ha guidato iniziative strategiche complesse, focalizzandosi su digital strategy, ottimizzazione dei processi e adozione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Angela Maria Cossellu, Direttrice Generale di BonelliErede, ha commentato: «La nomina di Andrea segna una tappa significativa nel percorso di trasformazione digitale di BonelliErede. La sua solida esperienza internazionale, unita alla capacità di integrare visione strategica e competenze tecniche, sarà un ulteriore acceleratore fondamentale per il rafforzamento della nostra infrastruttura tecnologica. Un contributo prezioso che ci permetterà di supportare al meglio le nostre persone e, di conseguenza, offrire un servizio ancora più efficace ai nostri clienti».

Andrea Dossi ha così commentato il suo ingresso: «Entrare in BonelliErede in questo momento di forte evoluzione digitale è una sfida entusiasmante. L’innovazione tecnologica non è solo un abilitatore operativo, ma un elemento strategico per creare valore, migliorare l’esperienza delle persone e rafforzare la relazione con i clienti. Sono felice di poter contribuire a questo percorso, mettendo a disposizione la mia esperienza per costruire soluzioni che siano al tempo stesso efficienti, sicure e sostenibili.»