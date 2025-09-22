CBA con HOFI S.p.A. (Augens Capital) in tre operazioni di acquisizione strategiche per il consolidamento del Gruppo

Ilaria Antonella Belluco, Alessia Crozzoli, Chiara Peroni

HOFI S.p.A., società partecipata da Augens Capital, ha completato tre acquisizioni che rafforzano il percorso di crescita e consolidamento del Gruppo HOFI – primo operatore nazionale dei servizi funerari sostenuto da capitale istituzionale.

Le operazioni hanno riguardato l’ingresso di OF D’Assiè S.r.l., storica realtà di Vittorio Veneto (TV), OF Cristina, realtà di riferimento a Porto Viro e Loreo (RO), nonché l’acquisizione di OF Fornaroli S.r.l., nota impresa di Piacenza.

Con queste operazioni HOFI consolida ulteriormente la propria presenza in aree strategiche del Nord Italia, valorizzando eccellenze locali caratterizzate da forte radicamento territoriale, qualità del servizio e continuità gestionale.

CBA Studio Legale e Tributario ha assistito HOFI con un team composto dalla Partner Ilaria Antonella Belluco, che ha coordinato le tre operazioni, e dalle Associate Alessia Crozzoli e Chiara Peroni, per i profili societari e contrattuali.