L'ESECUZIONE FORZATA - Atti preliminari all'esecuzione, passa solo la modalità digitale

Sempre al fine di dare piena implementazione al processo civile telematico, in modo assai opportuno, vengono modificati gli articoli 475 e 479 del Cpc, La novità - secondo la Relazione illustrativa - è funzionale a «semplificare e informatizzare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni ... I moderni strumenti di comunicazione e i principi di delega di cui alla legge n. 206 del 2021 fanno sì che quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato stesso»

Dopo che la riforma Cartabia aveva inciso in modo profondo su numerosi aspetti del libro III del Cpc, dedicato, giusta la sua rubrica, al «processo di esecuzione», ora il Dlgs n. 164/2024, interviene su molteplici disposizioni, non soltanto su quelle già riformate, ma anche su alcune che non erano state toccate dal Dlgs n. 149/2022. In questa sede si cercherà di dare conto delle ultime modifiche apportate dal cosiddetto "correttivo".

Disposizioni transitorie: l'anticipazione temporale dell'applicazione delle norme in tema di titolo esecutivo (Dlgs n. 164/2024, articolo 7, comma 4; Cpc, articoli 474, 475, 478 e 479)

La prima novità del cosiddetto "correttivo" che deve essere considerata...