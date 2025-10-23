L'IMPIANTO SANZIONATORIO - Per la diffusione illecita di immagini scatta la reclusione fino a cinque anni

Una delle novità più interessanti presentate dalla nuova legge è quella relativa all'introduzione nell'impianto codicistico di un nuovo reato, previsto dall'articolo 612-quater Cp. Si tratta del nuovo delitto di «Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale», collocato nell'ambito del Titolo XII (Delitti contro la persona), Capo III (Delitti contro la libertà individuale), Sezione III (Delitti contro la libertà morale).

La legge n. 132/2025 dedica il Capo V (composto dal solo articolo 26) alle disposizioni penali.

Il nuovo intervento normativo ha inteso prevedere un presidio contro gli abusi legati allo sviluppo e all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale, che avevano attratto l'interesse di molte voci, già nel corso dei lavori parlamentari (sul tema, ex pluribus: S. De Flammineis, «Fattispecie penali nel contesto dell'intelligenza artificiale. Lo spunto del d.d.l. 1146/2024», in Sistema penale, 2024, fascicolo...